Concert du Choeur de Privas-oeuvre de Tchaïkovski Grane
Concert du Choeur de Privas-oeuvre de Tchaïkovski Grane dimanche 9 novembre 2025.
Concert du Choeur de Privas-oeuvre de Tchaïkovski
Temple Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 18:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le Chœur de Privas a le plaisir de vous inviter à son concert. Au plaisir de vous y retrouver.
.
Temple Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes choeurdeprivas@free.fr
English :
The Ch?ur de Privas is pleased to invite you to its concert. We look forward to seeing you there.
German :
Der Ch?ur de Privas freut sich, Sie zu seinem Konzert einladen zu können. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen.
Italiano :
La Château de Privas è lieta di invitarvi al suo concerto. Saremo lieti di incontrarvi.
Espanol :
La Ch?ur de Privas se complace en invitarle a su concierto. Esperamos contar con su presencia.
L’événement Concert du Choeur de Privas-oeuvre de Tchaïkovski Grane a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme