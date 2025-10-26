Concert du Choeur de Val de Briey Place Poincaré Val de Briey

Concert du Choeur de Val de Briey Place Poincaré Val de Briey dimanche 26 octobre 2025.

Concert du Choeur de Val de Briey

Place Poincaré Eglise Saint Gengoult Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Concert proposé par l’association Le Choeur de Val de Briey avec en invités la chorale Les Voix de l’Est.

Entrée libreTout public

0 .

Place Poincaré Eglise Saint Gengoult Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

English :

Concert presented by the association Le Choeur de Val de Briey, with guest choir Les Voix de l’Est.

Free admission

German :

Vom Verein Le Choeur de Val de Briey vorgeschlagenes Konzert mit dem Chor Les Voix de l’Est als Gästen.

Freier Eintritt

Italiano :

Concerto organizzato dall’associazione Le Choeur de Val de Briey, con il coro ospite Les Voix de l’Est.

Ingresso libero

Espanol :

Concierto organizado por la asociación Le Choeur de Val de Briey, con el coro invitado Les Voix de l’Est.

Entrada gratuita

L’événement Concert du Choeur de Val de Briey Val de Briey a été mis à jour le 2025-10-07 par MILTOL