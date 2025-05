Concert du Chœur des 3 Abbayes – Xouaxange, 17 mai 2025 20:30, Xouaxange.

Moselle

Concert du Chœur des 3 Abbayes Eglise de Xouaxange Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 22:30:00

2025-05-17

Le prochain concert du Chœur des 3 Abbayes aura lieu en l’église Saint Rémy de Xouaxange 57. Ce petit village du Sud de la Moselle, situé entre Héming et Sarrebourg nous accueille pour la première fois.Tout public

Eglise de

Xouaxange 57830 Moselle Grand Est +33 6 85 33 87 17

English :

The next concert of the Ch?ur des 3 Abbayes will take place in the church of Saint Rémy in Xouaxange 57. This small village in southern Moselle, between Héming and Sarrebourg, will be welcoming us for the first time.

German :

Das nächste Konzert des Ch?ur des 3 Abbayes findet in der Kirche Saint Rémy in Xouaxange 57 statt. Dieses kleine Dorf im Süden der Mosel, zwischen Héming und Sarrebourg gelegen, empfängt uns zum ersten Mal.

Italiano :

Il prossimo concerto della Ch’ur des 3 Abbayes si terrà nella chiesa di Saint Rémy a Xouaxange 57. Questo piccolo villaggio della Mosella meridionale, tra Héming e Sarrebourg, ci accoglierà per la prima volta. Questo piccolo villaggio della Mosella meridionale, tra Héming e Sarrebourg, ci accoglierà per la prima volta.

Espanol :

El próximo concierto de la Ch?ur des 3 Abbayes tendrá lugar en la iglesia de Saint Rémy, en Xouaxange 57. Este pequeño pueblo del sur del Mosela, entre Héming y Sarrebourg, nos acogerá por primera vez.

L’événement Concert du Chœur des 3 Abbayes Xouaxange a été mis à jour le 2025-05-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG