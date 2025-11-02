Concert du chœur d’hommes 1856 de Molsheim Epfig

Concert du chœur d’hommes 1856 de Molsheim Epfig dimanche 2 novembre 2025.

Concert du chœur d’hommes 1856 de Molsheim

Epfig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Le Chœur d’hommes 1856 de MOLSHEIM donnera un concert en l’église St Georges d’Epfig. Ce très réputé chœur, né au milieu du 19ème siècle, s’arrêtera dans notre commune pour un concert unique avec des choristes passionnés et heureux de partager avec le public le langage universel de la musique et du chant choral. Le répertoire de la chorale va du romantisme au contemporain, du classique au folklore, des œuvres profanes aux chants sacrés.

Plateau au profit des Amis de l’IME COTTOLENGO d’EPFIG pour le financement de projets à destination des enfants qui y sont scolarisés tel que de façon récurrente

Les licences sport adaptées judo, natations et activités multisports adaptés

Danse ZUMBA

Médiation animale

Sortie pédagogique

Equithérapie

+ divers projets d’aménagements et de matériels selon les besoins et les projets de l’établissement 0 .

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 44 17 39 michel.spitz@wanadoo.fr

This highly reputed choir, born in the middle of the 19th century, will be stopping off in Epfig for a unique concert with passionate choristers happy to share the universal language of music and choral singing with the public. The choir’s repertoire ranges from romantic to contemporary, classical to folk, secular to sacred.

Dieser sehr berühmte Chor, der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, wird in Epfig Halt machen und ein einzigartiges Konzert mit leidenschaftlichen Chorsängern geben, die sich freuen, mit dem Publikum die universelle Sprache der Musik und des Chorgesangs zu teilen. Das Repertoire des Chors reicht von der Romantik bis zur Gegenwart, von der Klassik bis zur Folklore, von weltlichen Werken bis zu geistlichen Liedern.

Questo rinomato coro, nato a metà del XIX secolo, farà tappa a Epfig per un concerto unico nel suo genere, con coristi appassionati di condividere con il pubblico il linguaggio universale della musica e del canto corale. Il repertorio del coro spazia dal romantico al contemporaneo, dal classico al folk, dal profano al sacro.

Este reputado coro, nacido a mediados del siglo XIX, hará escala en Epfig para ofrecer un concierto único en el que participarán coralistas apasionados por compartir con el público el lenguaje universal de la música y el canto coral. El repertorio del coro va del romántico al contemporáneo, del clásico al folclórico, del profano al sacro.

