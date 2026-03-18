Concert du choeur d’hommes ADISHATZ Chapelle de Chalais Chalais

Concert du choeur d’hommes ADISHATZ

Chapelle de Chalais 37c rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

cotisation à jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Chants basques, espagnols, pyrénéens, occitans et français.

.

Chapelle de Chalais 37c rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 64 37 23 aacc16210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du choeur d’hommes ADISHATZ

Basque, Spanish, Pyrenean, Occitan and French songs.

L’événement Concert du choeur d’hommes ADISHATZ Chalais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente