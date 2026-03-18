Concert du choeur d’hommes ADISHATZ Chapelle de Chalais Chalais

Concert du choeur d’hommes ADISHATZ Chapelle de Chalais Chalais samedi 20 juin 2026.

Concert du choeur d’hommes ADISHATZ

Chapelle de Chalais 37c rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

cotisation à jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Chants basques, espagnols, pyrénéens, occitans et français.
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Chapelle de Chalais 37c rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 64 37 23  aacc16210@gmail.com

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English : Concert du choeur d’hommes ADISHATZ

Basque, Spanish, Pyrenean, Occitan and French songs.

L’événement Concert du choeur d’hommes ADISHATZ Chalais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente

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