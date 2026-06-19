Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze

Ahetze

Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks

Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Choeur d’hommes Adixkideak en concert à l’Eglise Saint-Martin d’Ahetze .

Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 12 65 presbytere.arcangues@orange.fr

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English : Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks

L’événement Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Ahetze a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque