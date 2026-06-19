Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze
Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze vendredi 19 juin 2026.
Ahetze
Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks
Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Choeur d’hommes Adixkideak en concert à l’Eglise Saint-Martin d’Ahetze .
Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 12 65 presbytere.arcangues@orange.fr
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English : Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks
L’événement Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Ahetze a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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