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Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze

Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze

Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Eglise Saint Martin Ahetze vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Martin

Adresse : 1 Place Mattin Trecu

Ville : 64210 Ahetze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ahetze

Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks

Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Choeur d’hommes Adixkideak en concert à l’Eglise Saint-Martin d’Ahetze   .

Eglise Saint Martin 1 Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 12 65  presbytere.arcangues@orange.fr

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English : Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks

L’événement Concert du Chœur d’Hommes Adixkideaks Ahetze a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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