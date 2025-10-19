Concert du choeur d’hommes basque Ainaki Eglise Saint-Esprit Bayonne

Concert du choeur d'hommes basque Ainaki Eglise Saint-Esprit Bayonne dimanche 19 octobre 2025.

Eglise Saint-Esprit 4 Rue des Graouillats Bayonne Pyrénées-Atlantiques

L’église Saint-Esprit, située dans le quartier du même nom à Bayonne propose le concert du chœur d’Hommes basque Ainaki le dimanche 19 octobre 2025 à 15h00.

Le chœur parvient à rassembler ses effectifs en cette veille de Toussaint à Bayonne pour partager son répertoire avec ses compatriotes (chants anciens harmonisés récemment, mélodies souletines, chants traditionnels, chants de marins, chants sacrés et profanes) dans la magnifique collégiale Saint Esprit. Il s’agit d’un concert de chants basques religieux et populaires par le chœur d’hommes de la Maison Basque de Paris sous la direction de Jean Marie Guezala. La placement à l’intérieur de l’église est libre et assis. .

Eglise Saint-Esprit 4 Rue des Graouillats Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

