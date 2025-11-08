Concert du chœur d’hommes Bihotzez Rue de l’Eglise Guéthary
Concert du chœur d’hommes Bihotzez Rue de l’Eglise Guéthary samedi 8 novembre 2025.
Concert du chœur d’hommes Bihotzez
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le Chœur d’hommes Bihotzez a le plaisir de vous inviter à un concert gratuit à l’Eglise de Guéthary à 20h pour célébrer ses 30 ans. .
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 60
English : Concert du chœur d’hommes Bihotzez
German : Concert du chœur d’hommes Bihotzez
Italiano :
Espanol : Concert du chœur d’hommes Bihotzez
L’événement Concert du chœur d’hommes Bihotzez Guéthary a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque