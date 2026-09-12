AGENDA · Saint-Jean-de-Luz
Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz
lundi 14 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Concert du chœur d’hommes Bihotzez
Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 21:00:00
fin : 2026-09-14 22:20:00
Date(s) :
2026-09-14
Concert du chœur d’hommes Bihotzez. .
Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du chœur d’hommes Bihotzez
L’événement Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Triathlon de Saint Jean de Luz Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 12 septembre 2026
- Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz 14 septembre 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 15 septembre 2026
- Visite guidée gourmande des Halles de Saint-Jean-de-Luz Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 16 septembre 2026
- Visite Pays d’art et d’histoire Coeur de ville Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 17 septembre 2026