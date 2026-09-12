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Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz

lundi 14 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz

Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10

Saint-Jean-de-Luz

Concert du chœur d’hommes Bihotzez

Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 21:00:00
fin : 2026-09-14 22:20:00

Date(s) :
2026-09-14

Concert du chœur d’hommes Bihotzez.   .

Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Concert du chœur d’hommes Bihotzez

L’événement Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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