Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Concert du chœur d’hommes Bihotzez

Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 21:00:00

fin : 2026-09-14 22:20:00

Date(s) :

2026-09-14

Concert du chœur d’hommes Bihotzez. .

Eglise Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Concert du chœur d’hommes Bihotzez

L’événement Concert du chœur d’hommes Bihotzez Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque