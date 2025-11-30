Concert du Choeur d’Hommes d’Alsace Bergheim

Concert du Choeur d’Hommes d’Alsace

1 Rue de l’église Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez partager la magie de Noël avec le Chœur d’Hommes d’Alsace.

Un moment d’émotion et de tradition où les voix profondes et harmonieuses résonnent au cœur de la période la plus féérique de l’année.

Chants sacrés, mélodies de Noël et ambiance conviviale vous attendent. .

1 Rue de l’église Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

Come and share the magic of Christmas with the Ch?ur d?Hommes d?Alsace.

A moment of emotion and tradition, where deep, harmonious voices resonate at the heart of the most magical time of the year.

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit dem Ch?ur d’Hommes d’Alsace.

Ein emotionaler und traditioneller Moment, in dem die tiefen und harmonischen Stimmen im Herzen der märchenhaftesten Zeit des Jahres erklingen.

Italiano :

Venite a condividere la magia del Natale con la Ch’ur d’Hommes d’Alsace.

Un momento di emozione e tradizione, dove voci profonde e armoniose risuonano nel cuore del periodo più magico dell’anno.

Espanol :

Venga a compartir la magia de la Navidad con la Ch?ur d?Hommes d?Alsace.

Un momento de emoción y tradición, donde resuenan voces profundas y armoniosas en el corazón de la época más mágica del año.

