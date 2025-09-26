Concert du Choeur d’hommes Elgarrekin Rue Saint-Vincent Salies-de-Béarn

Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-09-26

En 2025, le chœur d’hommes Elgarekkin célèbre ses 25 ans ! Né de la disparition du chœur Haizpetik, il incarne depuis un quart de siècle la passion du chant choral et la transmission de l’âme basque. Pour cet anniversaire, le chœur propose un programme varié, mêlant tradition et modernité chants a cappella et accompagnés, classiques basques et adaptations, sacrés et profanes, de fête ou de nostalgie, ainsi que des répertoires issus d’autres régions comme la Corse, la Bretagne… Fort de 40 choristes et 4 musiciens, dirigé par Céline Ladevèse, Elgarrekin continue de séduire par l’authenticité, la profondeur et l’équilibre de ses voix. A ne rater sous aucun prétexte ! .

Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

