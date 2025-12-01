Concert du Choeur du Prieuré Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
Concert du Choeur du Prieuré Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc samedi 13 décembre 2025.
Concert du Choeur du Prieuré
Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Thème Joyeux Noël.
.
Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 66 19 69
English :
Theme: Merry Christmas.
L’événement Concert du Choeur du Prieuré Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc