Concert du Choeur Ex-Arte Chantons Noël ! Richelieu

Concert du Choeur Ex-Arte Chantons Noël !

Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

A l’occasion du marché de Noël de Richelieu, le Choeur Ex-Arte et son ensemble musical, sous la direction de Marylène Maucort, interprétera un répertoire riche et varié pour partager ensemble la magie de Noël !

English :

For the Richelieu Christmas market, the Ex-Arte Choir and its musical ensemble, under the direction of Marylène Maucort, will perform a rich and varied repertoire to share the magic of Christmas together!

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Richelieu wird der Chor Ex-Arte und sein Musikensemble unter der Leitung von Marylène Maucort ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Repertoire aufführen, um gemeinsam den Zauber der Weihnacht zu teilen!

Italiano :

In occasione del Mercatino di Natale di Richelieu, il Coro Ex-Arte e il suo ensemble musicale, diretto da Marylène Maucort, si esibiranno in un repertorio ricco e variegato per condividere la magia del Natale!

Espanol :

Para el mercado navideño de Richelieu, el coro Ex-Arte y su conjunto musical, dirigidos por Marylène Maucort, interpretarán un repertorio rico y variado para compartir la magia de la Navidad

