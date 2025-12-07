Concert du Choeur Ex-Arte Chantons Noël ! Richelieu
Concert du Choeur Ex-Arte Chantons Noël ! Richelieu dimanche 7 décembre 2025.
Concert du Choeur Ex-Arte Chantons Noël !
Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Comme chaque année, à l’occasion du marché de Noël de Richelieu, le Choeur Ex-Arte et son ensemble musical, sous la direction de Marylène Maucort, interprétera un répertoire riche et varié pour partager ensemble un moment musical plein de lumière, d’émotion et de partage. .
Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
For the Richelieu Christmas market, the Ex-Arte Choir and its musical ensemble, under the direction of Marylène Maucort, will perform a rich and varied repertoire to share the magic of Christmas together!
German :
Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Richelieu wird der Chor Ex-Arte und sein Musikensemble unter der Leitung von Marylène Maucort ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Repertoire aufführen, um gemeinsam den Zauber der Weihnacht zu teilen!
Italiano :
In occasione del Mercatino di Natale di Richelieu, il Coro Ex-Arte e il suo ensemble musicale, diretto da Marylène Maucort, si esibiranno in un repertorio ricco e variegato per condividere la magia del Natale!
Espanol :
Para el mercado navideño de Richelieu, el coro Ex-Arte y su conjunto musical, dirigidos por Marylène Maucort, interpretarán un repertorio rico y variado para compartir la magia de la Navidad
