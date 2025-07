Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz Église de la Trinité Soorts-Hossegor

Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz Église de la Trinité Soorts-Hossegor jeudi 17 juillet 2025.

Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz

Église de la Trinité 61 All. Louis Pasteur Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Le jeudi 17 Juillet 2025 à 21h00 à l’église de la Trinité d’HOSSEGOR, concert du Chœur ITSASOA de Biarritz.

Le jeudi 17 Juillet 2025 à 21h00 à l’église de la Trinité d’HOSSEGOR, concert du Chœur ITSASOA de Biarritz.

Le Chœur mixte ITSASOA est composé d’une trentaine de choristes répartis sur 4 à 8 pupitres, sous la direction de Frédéric Sorhaitz. Pour ce concert ITSASOA interprétera son nouveau programme composé d’œuvres musicales harmonisées au plus près de leur écriture originelle par des compositeurs de renom tels que Pablo Sorozabal, Francisco de Madina ou Josu Elberdin.

Que vous soyez connaisseur de chant choral, amateur de culture basque ou simple curieux, réservez cette date dans votre agenda.

Tarif 12 € (gratuit jusque 14 ans)

Billetterie sur place .

Église de la Trinité 61 All. Louis Pasteur Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz

Thursday, July 17, 2025 at 9:00 pm at the Trinité church in HOSSEGOR, concert by the ITSASOA choir from Biarritz.

German : Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz

Am Donnerstag, den 17. Juli 2025, findet um 21.00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche von HOSSEGOR ein Konzert des Ch?ur ITSASOA aus Biarritz statt.

Italiano :

Giovedì 17 luglio 2025 alle 21.00, presso la chiesa della Trinità di HOSSEGOR, concerto del coro ITSASOA di Biarritz.

Espanol : Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz

El jueves 17 de julio de 2025 a las 21:00 h en la iglesia de la Trinité de HOSSEGOR, concierto del coro ITSASOA de Biarritz.

L’événement Concert du Chœur ITSASOA de Biarritz Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Hossegor