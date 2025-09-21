Concert du chœur Micrologus Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains

Concert du chœur Micrologus Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Concert du chœur Micrologus Dimanche 21 septembre, 15h00 Ecclesia, cité patrimoine Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le chœur Micrologus vous convie à sa répétition publique au sein de l’Ecclesia.

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le chœur Micrologus vous convie à sa répétition publique au sein de l’Ecclesia.

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains