Concert du choeur mixte Arraga Rue Ernest Fourneau Ascain

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Venez assister au concert du choeur mixte Arraga avec une quarantaine de chanteuses et chanteurs amateurs de Cambo et des environs.

Le répertoire est principalement composé de chants traditionnels basques, également des chants en français, espagnol et latin. .

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

