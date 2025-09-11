Concert du chœur mixte basque de Bayonne Xaramela Lieu-dit Errota Alde Saint-Pée-sur-Nivelle

Lieu-dit Errota Alde Eglise Saint-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le chœur Xaramela est un bel ensemble qui fait partie des plus grands chœurs mixtes basques, unanimement apprécié à chacune de ses représentations, par la qualité, la profondeur et la richesse d’interprétation que ses choristes, dirigés par Robert Estagnan déploient avec enthousiasme.

Un concert avec de belles pièces sacrées basques et du monde des plus grands compositeurs. Les chants sacrés basques font partie de la culture basque, et en sont une part importante du patrimoine choral dans un très riche répertoire. Xaramela s’attache à faire vivre et faire connaître les plus beaux chants écrits en polyphonie à six, voire huit voix, d’œuvres de compositeurs basques et étrangers comme Brian Schmidt ou Piotr Janczak, Josù Elberdin ou Zubizarreta…

Un beau concert en perspective, à ne pas manquer ! .

Lieu-dit Errota Alde Eglise Saint-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

