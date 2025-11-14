Concert du choeur mixte MendiXola Lahonce

Concert du choeur mixte MendiXola

Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

15 choristes hommes et femmes vous font partager leur joie de chanter ensemble ! un répertoire de chants du monde, pièces en anglais, espagnol, italien, russe et même en latin et des chants basques traditionnels ou intemporels, mais aussi contemporains (Josu Elberdin, Javier Busto, etc, .…).

En variant les langues, les styles musicaux, le rythme, en cultivant leur couleur , ils espèrent vous surprendre, mais aussi vous transmettre leur plaisir de partager un moment joyeux et convivial. .

Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

