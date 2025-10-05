Concert du chœur mixte Philidor Église Saint-Pierre, Dreux Dreux

Concert du chœur mixte Philidor Dimanche 5 octobre, 16h30 Église Saint-Pierre, Dreux Eure-et-Loir

Entrée gratuite avec libre participation

Le chœur adulte mixte Philidor chantera le Dixit Dominus d’Alessandro Scarlatti, Jean-Sébastien Bach… à l’église Saint-Pierre de Dreux, dans le cadre du festival « Les Dimanches Musicaux » de l’association Les Amis de l’Église Saint-Pierre.

Église Saint-Pierre, Dreux Place Métézeau, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Association des Amis de l’Église Saint-Pierre