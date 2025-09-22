Concert du Choeur & Orchestre Universitaire Régional de Caen Caen

Esplanade de la Paix Caen Calvados

Début : 2025-09-22 20:00:00

fin : 2025-09-22 21:30:00

2025-09-22

Dans le cadre des 80 ans de l’Armistice, Camille Dominique et Marine Collet, nos cheffes d’orchestre à cordes et de chœur, ont rassemblé en partie les trois ensembles du COUR pour jouer le Requiem pour les Vivants, un projet en symphonique et chœur.

Dans le cadre des 80 ans de l’Armistice, Camille Dominique et Marine Collet, nos cheffes d’orchestre à cordes et de chœur, ont rassemblé en partie les trois ensembles du Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Caen pour jouer le Requiem pour les Vivants, œuvre de Dan Forrest, un projet en symphonique et chœur.

Venez découvrir cette œuvre sacrée contemporaine unique ! .

Esplanade de la Paix Caen 14000 Calvados Normandie contact@cour-unicaen.fr

English : Concert du Choeur & Orchestre Universitaire Régional de Caen

To mark the 80th anniversary of the Armistice, Camille Dominique and Marine Collet, our string orchestra and choir conductors, brought together part of Le COUR’s three ensembles to perform Requiem pour les Vivants, a symphonic and choir project.

German : Concert du Choeur & Orchestre Universitaire Régional de Caen

Im Rahmen des 80. Jahrestags des Waffenstillstands haben Camille Dominique und Marine Collet, unsere Dirigentinnen des Streichorchesters und des Chors, die drei Ensembles des COUR teilweise zusammengebracht, um das Requiem für die Lebenden zu spielen, ein Projekt in Sinfonik und Chor.

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario dell’Armistizio, Camille Dominique e Marine Collet, i nostri direttori dell’orchestra d’archi e del coro, hanno riunito alcuni dei tre ensemble di Le COUR per eseguire Requiem pour les Vivants, un progetto sinfonico e corale.

Espanol :

Con motivo del 80 aniversario del Armisticio, Camille Dominique y Marine Collet, nuestros directores de orquesta de cuerda y coro, han reunido a algunos de los tres conjuntos de Le COUR para interpretar Requiem pour les Vivants, un proyecto sinfónico y coral.

