Gratuit : non payant Sur place 15 €En prévente sur le site polifonia.fr : 13 €Tarif réduit : étudiants moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, carte blanche : 12 €Gratuit pour les moins de 12 ans Tout public

Le choeur Polifonia, dirigé par Guillaume Falcherio, est Installé dans le quartier Doulon-Bottière depuis septembre 2024.Pour son concert de printemps 2025 il a choisi d’aborder trois œuvres sacrées créées à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècles par des compositeurs majeurs :- la Messe en Sol majeur de Schubert- la Messe brève en Fa et les célèbres « Vêpres solennelles d’un confesseur » de MozartOrgue : Lusine LazaryanSoprano : Hameline AbrahamAlto : Fanny Saint-MacaryTénor : Loïc DebaertBasse : Etienne Roulet

https://www.polifonia-nantes.fr/