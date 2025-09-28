Concert du Choeur Premier des Pierres Lyriques Eglise St Germain Navarrenx

Concert du Choeur Premier des Pierres Lyriques Eglise St Germain Navarrenx dimanche 28 septembre 2025.

Concert du Choeur Premier des Pierres Lyriques

Eglise St Germain 1 Place Carrerot Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Sous la direction de François Ithurbide, accompagné par Damien Guille au piano, le Choeur Premier des Pierres Lyriques vous fera découvrir les œuvres de

J.Rheinberger Stabat Mater

J.M. Nunes Garcia Ladainhas da Nossa-Senhora das Dores (Litanies de Notre-Dame des douleurs) .

