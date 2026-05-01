Concert du Choeur Résonnaces Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults
Concert du Choeur Résonnaces Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults dimanche 24 mai 2026.
Marolles-les-Braults
Concert du Choeur Résonnaces
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le centre culturel de Marolles les Braults invite le Choeur Résonnances pour un concert Hymnes à l’Amour… , chansons françaises de la Renaissance à nos jours.
Direction du choeur Grégoire Vanherle
Participation au chapeau .
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Concert du Choeur Résonnaces Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Maine Saosnois