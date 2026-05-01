Concert du Choeur Résonnaces Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults

Marolles-les-Braults

Concert du Choeur Résonnaces

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le centre culturel de Marolles les Braults invite le Choeur Résonnances pour un concert Hymnes à l’Amour… , chansons françaises de la Renaissance à nos jours.

Direction du choeur Grégoire Vanherle

Participation au chapeau .

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Concert du Choeur Résonnaces Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Maine Saosnois