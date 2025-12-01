Concert du Chœur

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association Au Cœur des Enfants du Bénin offre un concert de Noël rythmé sur la place des Centuries

Entre danses et percussions africaines, le public se réchauffera le cœur avec les musiciens et les danseurs de l’association salonaise.



Renseignements contact@au-coeur-des-enfants-du-benin.fr



Gratuit .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@au-coeur-des-enfants-du-benin.fr

English :

Au C?ur des Enfants du Bénin association offers a lively Christmas concert in Place des Centuries

L’événement Concert du Chœur Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence