Concert du Chœur Salon-de-Provence dimanche 14 décembre 2025.
Concert du Chœur
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
L’association Au Cœur des Enfants du Bénin offre un concert de Noël rythmé sur la place des Centuries
Entre danses et percussions africaines, le public se réchauffera le cœur avec les musiciens et les danseurs de l’association salonaise.
Renseignements contact@au-coeur-des-enfants-du-benin.fr
Gratuit .
Place des Centuries Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@au-coeur-des-enfants-du-benin.fr
English :
Au C?ur des Enfants du Bénin association offers a lively Christmas concert in Place des Centuries
