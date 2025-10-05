Concert du chœur Schütz Grande Rue Rigney
Concert du chœur Schütz Grande Rue Rigney dimanche 5 octobre 2025.
Concert du chœur Schütz
Grande Rue Eglise de Rigney Rigney Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Concert du Chœur Schütz de Besançon
Orgue et piano Elise Delecray
Direction Jean Mislin
À l’approche de son 40ᵉ anniversaire, que le Chœur Schütz fêtera en janvier 2026 au Grand Kursaal de Besançon, l’ensemble propose une série de rendez-vous musicaux.
Au programme
Œuvres de jeunesse de Gabriel Fauré (Maria, Mater Gratiae, Ecce fidelis servus, Tantum ergo, Ave verum corpus, Cantique de Jean Racine)
Charles Gounod (Près du fleuve étranger)
Heinrich Schütz extraits des Musikalische Exequien
Johann Sebastian Bach extraits de la Messe en si mineur
Georg Friedrich Haendel extraits du Messie
Entrée gratuite libre participation .
Grande Rue Eglise de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
English : Concert du chœur Schütz
German : Concert du chœur Schütz
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert du chœur Schütz Rigney a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS