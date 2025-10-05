Concert du chœur Schütz Grande Rue Rigney

Concert du chœur Schütz Grande Rue Rigney dimanche 5 octobre 2025.

Concert du chœur Schütz

Grande Rue Eglise de Rigney Rigney Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Concert du Chœur Schütz de Besançon

Orgue et piano Elise Delecray

Direction Jean Mislin

À l’approche de son 40ᵉ anniversaire, que le Chœur Schütz fêtera en janvier 2026 au Grand Kursaal de Besançon, l’ensemble propose une série de rendez-vous musicaux.

Au programme

Œuvres de jeunesse de Gabriel Fauré (Maria, Mater Gratiae, Ecce fidelis servus, Tantum ergo, Ave verum corpus, Cantique de Jean Racine)

Charles Gounod (Près du fleuve étranger)

Heinrich Schütz extraits des Musikalische Exequien

Johann Sebastian Bach extraits de la Messe en si mineur

Georg Friedrich Haendel extraits du Messie

Entrée gratuite libre participation .

Grande Rue Eglise de Rigney Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

English : Concert du chœur Schütz

German : Concert du chœur Schütz

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du chœur Schütz Rigney a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS