CONCERT DU CHOEUR SERENATA Le Boulou

CONCERT DU CHOEUR SERENATA

Rue de l’Église Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Concert du Choeur Serenata

20H

Direction Lionel Berbain

Entrée libre, Eglise Sainte-Marie…

Rue de l’Église Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 32 09 99 34

English :

Concert by the Serenata Choir

20H

Conductor: Lionel Berbain

Free admission, Eglise Sainte-Marie…

