CONCERT DU CHOEUR SERENATA Le Boulou vendredi 12 décembre 2025.

Rue de l’Église Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-12 20:00:00
Concert du Choeur Serenata
20H
Direction Lionel Berbain
Entrée libre, Eglise Sainte-Marie…
Rue de l’Église Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 32 09 99 34 

English :

Concert by the Serenata Choir
20H
Conductor: Lionel Berbain
Free admission, Eglise Sainte-Marie…

