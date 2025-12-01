CONCERT DU CHOEUR SERENATA Le Boulou
CONCERT DU CHOEUR SERENATA Le Boulou vendredi 12 décembre 2025.
CONCERT DU CHOEUR SERENATA
Rue de l’Église Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Concert du Choeur Serenata
20H
Direction Lionel Berbain
Entrée libre, Eglise Sainte-Marie…
Rue de l’Église Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 32 09 99 34
English :
Concert by the Serenata Choir
20H
Conductor: Lionel Berbain
Free admission, Eglise Sainte-Marie…
