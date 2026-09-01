Informations pratiques

Pluvigner

Concert du choeur Slava

Eglise St Guigner Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Chœur Slava vous convie à partager une parenthèse musicale hors du temps à l’occasion de son concert en l’église Saint-Guigner de Pluvigner

Au fil des voix profondes et envoûtantes, le chœur vous guidera vers le recueillement, la sérénité et l’harmonie intérieure… Un instant suspendu pour ralentir, respirer, et simplement ressentir

Prenez du temps pour vous… laissez la musique vous envelopper.

Billetterie sur place dès 17h00 (sans réservation)

Initiation gratuite à partir de 14h .

Eglise St Guigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 52 98 78 96

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English :

L’événement Concert du choeur Slava Pluvigner a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon