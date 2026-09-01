Concert du choeur Slava Pluvigner
dimanche 20 septembre 2026 · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Concert du choeur Slava
Eglise St Guigner Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Chœur Slava vous convie à partager une parenthèse musicale hors du temps à l’occasion de son concert en l’église Saint-Guigner de Pluvigner
Au fil des voix profondes et envoûtantes, le chœur vous guidera vers le recueillement, la sérénité et l’harmonie intérieure… Un instant suspendu pour ralentir, respirer, et simplement ressentir
Prenez du temps pour vous… laissez la musique vous envelopper.
Billetterie sur place dès 17h00 (sans réservation)
Initiation gratuite à partir de 14h .
Eglise St Guigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 52 98 78 96
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English :
L’événement Concert du choeur Slava Pluvigner a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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