Concert du Choeur Vivace Saint-Valery-en-Caux
Concert du Choeur Vivace Saint-Valery-en-Caux samedi 18 octobre 2025.
Concert du Choeur Vivace
Eglise Saint Denis Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
La Maîtrise de Seine Maritime, vous offre un concert Choeur Vivace avec au programme, Mozart, Vivaldi, Haendel,Verdi, Fauré…
Sous la direction de Margaux Frémy, accompagnement Constance Turmel
A l’Eglise Saint Denis à 20h30 heures.
Libre participation .
Eglise Saint Denis Saint-Valery-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 85 65 20
