Concert du Choeur Vivace Saint-Valery-en-Caux

Eglise Saint Denis Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 20:30:00
2025-10-18

La Maîtrise de Seine Maritime, vous offre un concert Choeur Vivace avec au programme, Mozart, Vivaldi, Haendel,Verdi, Fauré…
Sous la direction de Margaux Frémy, accompagnement Constance Turmel
A l’Eglise Saint Denis à 20h30 heures.
Libre participation   .

Eglise Saint Denis Saint-Valery-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 85 65 20 

