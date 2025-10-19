Concert du Choeur Vivace Saint-Valery-en-Caux
La Chapelle Notre Dame du Bon Port Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-10-19 17:00:00
La Maîtrise de Seine Maritime, vous offre un concert Choeur Vivace avec au programme, Mozart, Vivaldi, Haendel,Verdi, Fauré…
Sous la direction de Margaux Frémy et l’accompagnement de Constance Turmel
A la Chapelle Notre Dame du Bon Port, place du marché à 17 heures.
Libre participation .
La Chapelle Notre Dame du Bon Port Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 85 65 20
