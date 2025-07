Concert du choeur Xaramela de Bayonne Cathédrale Sainte Marie de Dax Dax

Concert du choeur Xaramela de Bayonne Cathédrale Sainte Marie de Dax Dax mercredi 16 juillet 2025.

Cathédrale Sainte Marie de Dax 3, place de la cathédrale Dax Landes

Tarif : 10 EUR

20:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Un splendide concert comportant les plus belles pièces tirées du riche répertoire du chœur, sacrées et profanes, de grands compositeurs anciens et contemporains.

C’est ainsi que des compositions polonaise, américaine, espagnole, et bien sûr basques seront au programme.

Bien entendu le chœur chante les plus belles mélodies et chants tirés de la tradition et du folklore basque pour certains chantés à six ou huit voix. Dirigés par Robert Estagnan, chef de chœur expérimenté, les choristes de Xaramela donnent tout leur cœur et leur enthousiasme, tantôt en retenue et douceur, tantôt dans des envolées ou chaque pupitre donne le meilleur pour un rendu sonore qui entraine le public dans un beau voyage.

Le chœur Xaramela s’est produit dans de nombreuses régions de France, mais aussi dans plusieurs pays étrangers, Canada, Bulgarie, République Tchèque, Italie, Espagne… remportant distinctions c .

xaramela.bayonne@gmail.com

