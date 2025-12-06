Concert du choeur Y’en a Marre Salle des Fêtes Lezay
Salle des Fêtes Place de la Payse Lezay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le dimanche 14 décembre, le comité des jumelages du Lezayen accueille la compagnie Y’en a marre pour une représentation de leur concert Cri d’alarme.
Créé en 2012, ce choeur fait partie de l’association CHANSON de Niort. Il comporte une cinquantaine de choristes.
Son répertoire porte sur des chansons rebelles, de révolte contre les guerres, le colonialisme, les injustices, l’obscurantisme, avec l’espoir d’un monde meilleur, épris de liberté.
Il est volontairement engagé, plein de ces chansons qui ont eu et ont toujours à défendre l’humain d’abord, des CRIS D’ALARME comme celles de Léo Ferré, Jean Ferrat, Ber
Les bénéfices permettront de financer les projets de coopération avec le village de Danyi Elavanyo au Togo.
Horaire 15h
Lieu salle des fêtes de Lezay
Entrée 8 euros et 5 euros pour les de 18 ans
Réservation
Salle des Fêtes Place de la Payse Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagelezayen@gmail.com
