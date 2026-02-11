Concert du chœur Zaria Abesbatza Chapelle Notre-Dame du Refuge Anglet
Chapelle Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif :
Date : dimanche 22 février 2026
La chorale Kantauri d’Urrugne a le plaisir de vous inviter à découvrir le chœur de ses amis gipuzkoans, Zaria Abesbatza, chorale mixte originaire d’Errenteria. .
