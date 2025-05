Concert du classique au romantique – Wœrth, 29 juin 2025 17:00, Wœrth.

Bas-Rhin

Concert du classique au romantique 70 Grand Rue Wœrth Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Assistez à ce grand concert mêlant musique classique et romantique avec un répertoire allant de Mozart à Schubert !

70 Grand Rue

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 37 10 51 rutsch_francois@orange.fr

English :

Join us for this great concert combining classical and romantic music, with a repertoire ranging from Mozart to Schubert!

German :

Besuchen Sie dieses großartige Konzert, das klassische und romantische Musik mit einem Repertoire von Mozart bis Schubert vermischt!

Italiano :

Unitevi a noi per questo grande concerto che combina musica classica e romantica, con un repertorio che va da Mozart a Schubert!

Espanol :

Acompáñenos en este gran concierto que combina música clásica y romántica, con un repertorio que va de Mozart a Schubert

