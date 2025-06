Concert du Conservatoire de l’Aveyron Choeurs en Résonance Rodez 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert du Conservatoire de l'Aveyron Choeurs en Résonance Rodez

Entrée libre (réservation conseillée)

Samedi 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-28

Concert du Conservatoire de l’Aveyron Choeurs en Résonance le samedi 28 juin à 19h.

Le choeur adulte du conservatoire de l’Aveyron dirigé par Rolandas Muleika et Nicolas Dru au piano. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

Concert by the Aveyron Conservatoire: Choeurs en Résonance on Saturday June 28 at 7pm.

German :

Konzert des Conservatoire de l’Aveyron: Choeurs en Résonance am Samstag, den 28. Juni um 19 Uhr.

Italiano :

Concerto del Conservatorio dell’Aveyron: Choeurs en Résonance sabato 28 giugno alle 19.00.

Espanol :

Concierto del Conservatorio de Aveyron: Choeurs en Résonance el sábado 28 de junio a las 19:00 h.

