Concert du Conservatoire du Grand Sénonais Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2026-06-19

2025-12-12 2026-01-23 2026-03-13 2026-06-19

Le Conservatoire du Grand Sénonais est très honoré de se produire à La Scène, aux Espaces culturels Savinien, à différents moments de l’année et dans le cadre de la programmation officielle.

Les Cartes Blanches offrent une grande liberté aux participants, enseignants, élèves, leur permettant de se produire en d’excellentes conditions et de mettre en lumière créativité, inventivité, répertoires et interprétations de tout ordre, et d’esthétiques diverses.

Entrée libre .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

