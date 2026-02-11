Concert du Conservatoire Gabriel Fauré Square Girard II Angoulême

Concert du Conservatoire Gabriel Fauré

Square Girard II Rue Corneille Angoulême Charente

Dans le hall du Musée, venez écouter les élèves du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin.

Square Girard II Rue Corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

In the Museum lobby, listen to students from the Early Music Department with recorder, viola da gamba and harpsichord ensembles.

