Concert du Conservatoire Gabriel Fauré Square Girard II Angoulême
Concert du Conservatoire Gabriel Fauré
Square Girard II Rue Corneille Angoulême Charente
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25 2026-06-17
Dans le hall du Musée, venez écouter les élèves du Département de musiques anciennes avec les ensembles flûtes à bec, violes de gambe et clavecin.
Square Girard II Rue Corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
In the Museum lobby, listen to students from the Early Music Department with recorder, viola da gamba and harpsichord ensembles.
