Concert du conservatoire Maurice Ravel : musique et street art Médiathèque Virginia Woolf Paris

Chaque année, les élèves de la classe de composition du conservatoire Maurice Ravel se voient assigner un projet : toutes et tous doivent rédiger une partition autour de l’une des fresques de street art ornant les murs du 13e arrondissement.

Durant ce concert, les musiciens amateurs donneront vie à ces morceaux en les interprétant devant vous.

L’espace d’une heure, les élèves du conservatoire Maurice Ravel vous feront (re)découvrir le 13e arrondissement dans toute sa richesse artistique !

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975



