Concert du Conservatoire ONAIPEXASETULF – Millau, 13 mai 2025 07:00, Millau.

Aveyron

Concert du Conservatoire ONAIPEXASETULF CRD AVEYRON Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

Sous les lumières tamisées, la flûte traversière, le piano et le saxophone s’unissent dans une harmonie envoûtante. Les notes s’élèvent, tantôt douces, tantôt passionnées.

Le conservatoire de Musique de l’Aveyron vous convie à ce dialogue vibrant et expressif lors d’un concert donné par les élèves flûtistes de Fabienne Landès et saxophonistes de Florence Charron, accompagnés au piano par Anne-lise Pierre.

Concert

Mardi 13 mai à 19h00 – Salle René Rieux à Millau

Billetterie sur place .

CRD AVEYRON

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 36 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du Conservatoire ONAIPEXASETULF Millau a été mis à jour le 2025-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)