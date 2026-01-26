Concert Du Côté de Chez Georges Mutzig

Concert Du Côté de Chez Georges

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Du côté de chez Georges un hommage authentique à Brassens. Michel Demas et son trio recréent la magie du poète.

Plongez dans l’univers intemporel de Georges Brassens avec le trio Du côté de chez Georges ! Ce spectacle est bien plus qu’un simple hommage ; c’est une véritable immersion dans la poésie et la finesse du grand Georges, respectant scrupuleusement l’essence de ses créations sans jamais tomber dans l’imitation.

L’aventure commence à l’adolescence pour Michel Demas, le chanteur-guitariste. Littéralement imprégné par la philosophie du poète, il se perfectionne sur une guitare classique avant de se faire confectionner une Brassens par le célèbre luthier Jean-Pierre Favino, l’artisan de Georges lui-même. C’est le début d’un travail sérieux, encouragé par des musiciens de renom comme Mandino Reinhardt et Marcel Loeffler, qui le mènera sur diverses scènes.

Aujourd’hui, avec sa formation Du côté de chez Georges , Michel Demas est accompagné de l’excellent guitariste de jazz Bernard Hertrich et des talentueuses contrebassistes Hélène Eschbach ou Jean-Luc Miotti. Ensemble, ils recréent l’ambiance si particulière des chansons de Brassens, offrant au public une expérience authentique et chaleureuse.

Les éloges ne manquent pas, comme en témoignent les retours enthousiastes

Ce qu’en dit la presse et le public

Michel Erhart, directeur du Théâtre Poche Ruelle de Mulhouse salue un premier récital… dont nous n’avons pas été déçus, bien au contraire. Nous avons été scotchés par leur professionnalisme. Il souligne l’interprétation à merveille de Michel Demas, la technique et la virtuosité de Bernard Hertrich, et l’efficacité indispensable d’Hélène Eschbach, concluant sur une soirée magique qui a enchanté et conquis le public.

Muriel Tholozan, directrice de la bibliothèque d’Ebersheim, exprime son vrai plaisir d’avoir accueilli le duo (Michel Demas et Hélène Eschbach), louant leur talent immense, une grande générosité envers le public et une belle complicité . Elle ajoute Brassens était là, à travers vous, à travers les récits et cela nous a fait un bien fou.

Après un concert à Blaesheim, L. Schnepf confie J’ai pu voir Brassens deux fois en live. Il a été pour moi une sorte de maître à penser. Vous donnez une chaleur, une tendresse, je dirais même un amour supplémentaire à ses chansons.

Christian Daniel, journaliste à FR3, n’a pas regretté son long déplacement pour un Super concert ! L’ensemble est parfait. Pas de pommaderies superflues pour vous dire à quel point je me suis régalé et (fait rarissime !) mon épouse partage mon point de vue.

Lors du concert caritatif Emmaüs Mundo en février 2025, la publication Facebook a salué Encore un très beau concert cet après-midi… qui a été rejoint en seconde partie par l’accordéoniste Marcel LOEFFLER. Un grand merci à ces quatre musiciens qui nous ont offert un très beau moment de musique autour des chansons de Georges BRASSENS.

Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Georges Brassens dans un cadre intime et respectueux, où la musique et les mots du poète retrouvent toute leur splendeur. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 97 50 03 mdemas22@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Du côté de chez Georges : an authentic tribute to Brassens. Michel Demas and his trio recreate the poet’s magic.

L’événement Concert Du Côté de Chez Georges Mutzig a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Rohan de Mutzig