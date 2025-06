Concert du département de musiques anciennes – La Nef Saint-Dié-des-Vosges 19 juin 2025 20:00

Concert du département de musiques anciennes La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2025-06-19 20:00:00

fin : 2025-06-19 21:00:00

Le Conservatoire vous propose un concert avec les élèves et professeurs du département de musiques anciennes, sur le plateau de la Nef, entrée libreTout public

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The Conservatoire invites you to a concert with students and teachers from the early music department, on the stage of the Nave, free admission

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen ein Konzert mit den Schülern und Lehrern der Abteilung für Alte Musik, auf der Bühne des Kirchenschiffs, freier Eintritt

Italiano :

Il Conservatorio vi invita a un concerto con gli studenti e gli insegnanti del dipartimento di musica antica, sul palcoscenico della Nave, a ingresso libero

Espanol :

El Conservatorio le invita a un concierto con alumnos y profesores del departamento de música antigua, en el escenario de la Nave, entrada gratuita

