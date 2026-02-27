Concert du Département des musiques actuelles Vieux-Boucau-les-Bains

Concert du Département des musiques actuelles

2026-04-04

Les classes de Formation Musicale Appliquée du département Musiques Actuelles Amplifiées du conservatoire des Landes présentent leur travail. Un concert éclectique célébrant la création musicale sous toutes ses formes.

Cinéma d’Albret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 80 00

English : Concert du Département des musiques actuelles

The Applied Music Training classes in the Amplified Live Music department at the Conservatoire des Landes present their work. An eclectic concert celebrating musical creation in all its forms.

