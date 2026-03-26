Concert du Duo Brady

Centre socioculturel -place Malleray Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Concert du Duo Brady alias Michèle Pierre et Paul Colomb (violoncellistes) & restitution de l’atelier d’improvisation avec les élèves du Conservatoire. Evènement payant, renseignements et réservations auprès du Conservatoire.Tout public

8 .

Centre socioculturel -place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 conservatoire@mairie-sarrebourg.fr

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English :

Concert by Duo Brady alias Michèle Pierre and Paul Colomb (cellists) & improvisation workshop with Conservatoire students. Information and reservations at the Conservatoire.

L’événement Concert du Duo Brady Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG