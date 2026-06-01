Petiville

Concert du Duo Chroma

Rue de l’église Petiville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les sonorités de Bach, Schubert et Beethoven résonneront en l’église de Petiville. Marie Ducroux, alto, Grégoire Torossian, violon et Eliott Leridon (a joué avec Renaud Capuçon) vous proposent un véritable moment de communion avec la musique.

Les sonorités de Bach, Schubert et Beethoven résonneront en l’église de Petiville. Grégoire Torossian au violon et Jérôme Fréjaville au piano vous proposent un véritable moment de communion avec la musique. Un évènement musical à ne pas manquer !

Participation libre. .

Rue de l’église Petiville 14390 Calvados Normandie +33 6 03 40 33 68

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English : Concert du Duo Chroma

The sounds of Bach, Schubert and Beethoven will resonate in Petiville church. Marie Ducroux, viola, Grégoire Torossian, violin and Eliott Leridon (who has played with Renaud Capuçon) offer you a true moment of communion with the music.

L’événement Concert du Duo Chroma Petiville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Normandie Pays d’Auge