Concert du duo « De l’autre côté du miroir » Théâtre L’Entr’Deux Imphy samedi 15 novembre 2025.
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 21:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Un duo qui affiche clairement sa volonté de passer de l’autre côté du cadre dans lequel chacun des deux interprètes évolue habituellement le Rock, le chant lyrique pour Alice Delachaume, le Jazz, les Musiques du Monde pour son père, le contrebassiste François Perrin. .
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
