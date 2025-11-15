Concert du duo « De l’autre côté du miroir »

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

2025-11-15

Un duo qui affiche clairement sa volonté de passer de l’autre côté du cadre dans lequel chacun des deux interprètes évolue habituellement le Rock, le chant lyrique pour Alice Delachaume, le Jazz, les Musiques du Monde pour son père, le contrebassiste François Perrin. .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

