Concert du duo Egin Centre Culturel Breton (Association KDSK) Saint-Herblain jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 20:00 – 22:00

Gratuit : non 10 € 10 €Réservation conseillée : www.helloasso.com/associations/yezhou-ha-sevenadur/evenements/sonadeg-concert-egin Tout public

Egin est un duo composé de Mael Guego à la guitare et Korentin Le Davay au chant. Ils jouent ensemble leurs créations, des chansons actuelles inspirées des ballades folk américaines et du blues. Les textes, en breton, parlent notamment de leurs imaginaires, de leurs faiblesses, de leurs amours et de leur regard sur le monde. Avec le Collège Diwan de Loire-Atlantique et Beliza Compagnie

Centre Culturel Breton (Association KDSK) Nord Saint-Herblain 44800

0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr