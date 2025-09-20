Concert du duo Gospel à l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Hure

Eglise Saint-Martin 14 Rue de l’Église Hure Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Laissez-vous emporter par l’énergie et l’émotion d’un concert de gospel interprété par un duo de chanteurs dans le magnifique cadre du chœur de l’église Saint-Martin. Elle, chanteuse et pianiste, venant du Sud Gironde, et lui, pianiste et organiste venant de Bordeaux, ils se sont retrouvés autour de leur passion pour la musique Gospel. Marylène Olivier chante et donne du sens aux mots. Elle communique avec talent toute la spiritualité de cette musique. Hervé Saint-Guirons l’accompagne avec une précision de chaque instant. Alternant entre l’orgue et le piano, il porte le chant avec justesse et sobriété. Sur réservation obligatoire. .

