CONCERT DU DUO JBANOV LA PETITE FORGE Plagnole
CONCERT DU DUO JBANOV LA PETITE FORGE Plagnole dimanche 28 juin 2026.
Plagnole
CONCERT DU DUO JBANOV
LA PETITE FORGE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Un nouveau concert à LA PETITE FORGE
Ils ont grandi ensemble, ils ont appris la musique ensemble.
S’ils font chacun de leur côté une belle carrière, ils ont gardé le plaisir de se retrouver pour nous offrir un beau et joyeux concert !
Venez nombreux le DIMANCHE 28 JUIN 2026 à 18H
Partager la musique du DUO JBANOV composé d’ ANNA, que nous avons déjà applaudie l’an dernier au piano, et de son frère ROMAN que nous découvrirons à l’accordéon.
Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié. 2 .
LA PETITE FORGE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 74 13 33 72 lapetiteforge31@gmail.com
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English :
A New Concert at %E0 LA PETITE FORGE
L’événement CONCERT DU DUO JBANOV Plagnole a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE