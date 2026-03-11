Concert du Duo John A.L. Society Pôle Image et Son Limoges
Concert du Duo John A.L. Society Pôle Image et Son Limoges samedi 25 avril 2026.
Concert du Duo John A.L. Society
Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
John A.L. Society est un duo folk de Limoges composé de Lise Dellac et d’Anthony Picard au chant et à la guitare. Un concert le temps d’un après-midi qui raconte l’histoire de la musique folk américaine.
Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .
Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Duo John A.L. Society
L’événement Concert du Duo John A.L. Society Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole