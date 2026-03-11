Concert du Duo John A.L. Society Pôle Image et Son Limoges

Concert du Duo John A.L. Society

Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges

John A.L. Society est un duo folk de Limoges composé de Lise Dellac et d’Anthony Picard au chant et à la guitare. Un concert le temps d’un après-midi qui raconte l’histoire de la musique folk américaine.

Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 +33 5 55 45 96 00

