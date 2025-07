Concert du Duo KERALA Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert du Duo KERALA Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 12 août 2025.

Concert du Duo KERALA

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Duo aux Influences Zen, Lounge, World Music.

Delphine à la flûte, chant et percussions et Jérôme au Hang Percus.

Réservation conseillée pour la restauration.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert du Duo KERALA

Duo with Zen, Lounge and World Music influences.

Delphine on flute, vocals and percussion and Jérôme on Hang Percus.

Reservations recommended for catering.

German : Concert du Duo KERALA

Duo mit Einflüssen aus Zen, Lounge und World Music.

Delphine mit Flöte, Gesang und Perkussion und Jérôme mit Hang Percussion.

Reservierung für das Catering empfohlen.

Italiano :

Duo con influenze Zen, Lounge e World Music.

Delphine al flauto, voce e percussioni e Jérôme all’Hang Percus.

Si consiglia la prenotazione per il catering.

Espanol : Concert du Duo KERALA

Dúo con influencias Zen, Lounge y World Music.

Delphine a la flauta, voz y percusión y Jérôme al Hang Percus.

Se recomienda reservar para el catering.

