Concert du duo Les Marauders Cayeux-sur-Mer

Concert du duo Les Marauders Cayeux-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Concert du duo Les Marauders

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Sous les projecteurs feutrés d’un petit lieu chaleureux, le duo Marauders s’installe. Noémie, au chant délicat et aux percussions, s’accorde avec Antoine, guitariste habile et maître du looper. En un subtil tissage de mélodies, ils transcendent les reprises de Queen à Francis Cabrel, d’Ed Sheeran à Nina Simone, chaque chanson devient un voyage sonore empreint d’émotion et de complicité . .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

